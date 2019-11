Lastwagen beschädigt eine Bacheinfassung in Eitzum

Zeugen sucht das Polizeikommissariat nach einem Unfall, der sich am Dienstag, 26. November, gegen 7 Uhr in Eitzum ereignet hat. Ein bislang nicht ermittelter Lastwagen war auf der Hauptstraße in Eitzum in Fahrtrichtung Schöppenstedt unterwegs, aus ungeklärter Ursache kam der Fahrer mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte eine gemauerte Bacheinfassung, heißt es im Polizeibericht. Diese sei auf einer Länge von zirka sieben Metern beschädigt worden. Der Lastwagenfahrer habe seine Fahrt fortgesetzt, ohne sich um den Schaden in Höhe von geschätzt 2000 Euro zu kümmern.

Hinweise: (05331) 9330.