Der Standard-Baum in Schöppenstedt misst bis zu zwei Metern

„Der Kunde mag besonders schlanke, voll gewachsene Weihnachtsbäume mit Etagen“, weiß Julian Friedrich. Unsere Zeitung hat ihn an seinem Verkaufsstand beim Landmaschinenvertrieb Cassel in Schöppenstedt besucht. Am Eingang zu seinem Stand steht ein besonders schön gewachsenes Exemplar in seinem Ständer. „Der Baum kommt in die Kirche von Bansleben“, erklärt Friedrich und zeigt auf die Reihen seiner Bäume, die in dem umzäunten Areal...