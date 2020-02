Dahlum: Metalldiebe klauen aus Container

Die Polizei Wolfenbüttel sucht nach Zeugen, die in Dahlum am Wochenende etwas bezüglich eines Diebstahls beobachtet haben.

Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmittag entwendeten bislang unbekannte Täter Altbuntmetall aus einem Container, berichtet die Polizei. Der Container steht auf einem Firmengelände in der Alleestraße, heißt es. Laut Mitteilung befindet sich der Schaden im vierstelligen Bereich. Vermutlich sei das Diebesgut in einem weißen Transporter abtransportiert worden – ein solches Fahrzeug war am Tatort beobachtet worden. Die Polizei bittet um Hinweise unter: (05331) 9330. red