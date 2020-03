Polizei ermittelt nach illegaler Entsorgung bei Schöppenstedt

Die Polizei in Schöppenstedt ermittelt in mehreren Fällen von illegaler Müllentsorgung und sucht Hinweise auf den oder die Verursacher. In jüngster Zeit häufen sich die Meldungen über diverse Ablagerungen von Bauschutt und Hausmüll, aber auch von einem Kanister mit Altöl auf dem Parkplatz an der Kreisstraße 3 zwischen Groß Denkte und Mönchevahlberg, berichtet Wolfenbüttels Polizeisprecher Frank Oppermann. Es seien verschiedene Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Zeugen werden gesucht.

Hinweise: (05332) 946540.