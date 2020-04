Schöppenstedts Bürgermeister kündigt seinen Rücktritt an

Karl-Heinz „Kalle“ Mühe will nicht mehr. Der 71-jährige Sozialdemokrat hat in einer Pressemitteilung am Dienstag angekündigt, sein Amt als Bürgermeister von Schöppenstedt niederzulegen. In der kommenden Ratssitzung am Dienstag, 5. Mai, um 19 Uhr, in der Schöppenstedter Eulenspiegelhalle will er zurücktreten. Seit 1991 ist er als Bürgermeister von Schöppenstedt tätig.

