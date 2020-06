Leitung durchtrennt: 20 Meter Wassersäule in Schöppenstedt

Der Zwischenfall ereignete sich an der Straße Am Schützenplatz.

Bislang nicht ermittelte Täter haben nach Angaben der Polizei am Freitag, 12. Juni, gegen 0.30 Uhr eine noch offen verlegte Wasserleitung zu einem Neubau an der Straße Am Schützenplatz in Schöppenstedt durchtrennt. Hierdurch entstand eine zirka 20 Meter hohe Wassersäule, und eine nicht unerhebliche Menge Wasser versickerte im Boden, so Wolfenbüttels Polizeisprecher Frank Oppermann.

Feuerwehr stoppte das Geschehen

Die Wasserzufuhr konnte durch die ebenfalls alarmierte Feuerwehr gestoppt werden, so Oppermann weiter. Zum entstandenen Sachschaden könnten derzeit keine Angaben gemacht werden.

Hinweise an die Polizei

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Wolfenbüttel Hinweise zu zwei unbekannten Jugendlichen die zuvor um die Wassersäule „herumgetanzt“ sei sollen.

Zeugen: (05331) 9330. red