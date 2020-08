Seinstedter Familie erhält vom Nabu die Schwalbenplakette

Die diesjährige Schwalbenplakette hat der Nabu an Fiona Saberi und Oliver Bügener in Seinstedt vergeben. Übergeben wurde die Auszeichnung von der Vorsitzenden der Kreisgruppe, Cornelia Schilling. Sie begutachtete zugleich die kleinen Rauchschwalben in ihren Nestern, heißt es in der Mitteilung.

Seit zwei Jahren bewohne die Familie ein altes Bauernhaus mit angrenzendem Stall und halte dort Pferde, Hühner und bis vor kurzem auch noch zwei Schweine. Seitdem hätten die Rauchschwalben mit dem Bau der elf Nester begonnen und diese auch in diesem Jahr wieder bezogen. Oliver Bügener, so heißt es, habe über Fiona Saberi von der Aktion „Schwalbenfreundliches Haus“ des Nabu gehört und sich für die Auszeichnung mit Urkunde und Plakette beworben. Ihm sei es wichtig, dass bereits jüngere Kinder den Bezug zu Tieren aller Art und deren Lebensweise kennenlernen. Nur so könne das Verständnis dafür, dass die Menschen nicht allein auf diesem Planeten leben, von Kinderbeinen an geprägt werden.

Weitere Hausbesitzer können sich für Plakette bewerben

Der Nabu appelliert auch an andere, sich für die Auszeichnung zu bewerben. Rauchschwalben legten bis zu 10.000 Kilometer auf ihrer langen Reise in den Süden zurück. Da sie ihre alten Nester jährlich wieder aufsuchten, sei es so wichtig, diese nicht zu zerstören. Zudem sei es auch verboten. Für den Bau eines Nestes müssten Schwalben zwischen 700 bis 1500 kleine Lehmkugeln herantragen und diese kunstvoll aufschichten. Erst dann könne gebrütet werden.

Bestände von Mehl- und Rauchschwalben sind rückläufig

Bundesweit seien die Bestände von Mehl- und Rauchschwalben rückläufig. Wesentliche Ursache seien fehlende Nistmöglichkeiten sowie ein Mangel an geeignetem Material für den Nestbau. Zudem komme es in der Agrarlandschaft durch Nutzungsintensivierung, den Einsatz von Pestiziden, Überdüngung und verarmte Fruchtfolgen zu Nahrungsmangel.

Weitere Hausbesitzer mit Schwalbennestern können unter https://niedersachsen.nabu.de einen Antrag zur Auszeichnung stellen.

red