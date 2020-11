Auf der Donnerburgstraße in Klein Denkte hat die Polizei per Laserpistole die Geschwindigkeit der Fahrzeuge kontrolliert. (Symbolbild)

Die Polizei Wolfenbüttel hat am Dienstag in der Zeit zwischen 6.30 und 7.30 Uhr auf der Donnerburgstraße in Klein Denkte die Geschwindigkeit vorbeifahrender Fahrzeuge per Laserpistole gemessen. Erlaubt seien in dem Bereich 30 Stundenkilometer, so die Polizei.

Höchster gemessener Wert waren 50 Stundenkilometer

Überprüft worden seien 20 Fahrzeuge. Davon seien sieben Autofahrer schneller unterwegs gewesen. Der höchste gemessene Wert habe bei 50 Stundenkilometern gelegen.

