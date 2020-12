Kolmarer bringt eine Wagenladung Kronkorken nach Schöppenstedt

Eine ganze Hängerladung mit Kronkorken hat Martin Meyn von der „Liedertafel“ Kolmar in Schleswig-Holstein zum Eulenspiegelmuseum nach Schöppenstedt gebracht. Schon seit Jahren bittet das Museum nach eigenen Angaben um Kronkorkenspenden, die später als Altmetall zu Geld gemacht würden und so die Museumsarbeit unterstützten. Meyns Sohn wohne in Wolfenbüttel und er habe seinen Chorkollegen von der Aktion berichtet. 300 Kilometer sei er gefahren, um sie in Schöppenstedt abzuliefern. Mitgemacht hätten auch eine Punkrockband sowie ein Reiterhof.

Insgesamt wurden 15 Tonnen Kronkorken bislang gesammelt

Samtgemeindebürgermeister Dirk Neumann habe den Gast persönlich am Museum begrüßt. In den vergangenen Jahren seien schon 15 Tonnen Kronkorken zum Verwerter gebracht worden. Dies habe Einnahmen von rund 20.000 Euro für das Museum bedeutet.

red