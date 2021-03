Täter stehlen in Groß Denkte Teile von Hühnermobilen

Bislang noch nicht ermittelte Täter haben an drei Hühnermobilen in Groß Denkte zwischen Donnerstag, 11 Uhr, und Samstag, 10 Uhr, unter anderem Reifen, eine Batterie zur Stromversorgung sowie eine Hydraulikanlage abgebaut und gestohlen. Die Hühnermobile befinden sich am Ortsausgang in Richtung Mönchevahlberg. Wegen der grassierenden Geflügelpest herrscht muss alles Geflügel in den Stall. Die Hühner befanden sich in den Mobilen. Die Tiere scheinen nicht zu Schaden gekommen zu sein. Die Polizei beziffert den Schaden im vierstelligen Bereich. Sie sucht Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können. Die Polizeistation Schöppenstedt ist unter (05332)946540 zu erreichen.

