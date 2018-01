Den Ermittlungen nach wechselte gegen 7.10 Uhr Rehwild von einem Feld über die K 46 in den angrenzenden Wald, als eine in Richtung Brackstedt fahrende 41-jährige Skoda-Fahrerin mit einem Reh kollidierte. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Bei einem Verkehrsunfall mit sechs beteiligten Fahrzeugen im morgendlichen Berufsverkehr auf der Kreisstraße 46 zwischen Brackstedt und Wolfsburg wurden am Donnerstag eine 31 Jahre alte Polo-Fahrerin aus der Samtgemeinde Brome und ein 39-jähriger Audi-Fahrer aus Wittingen leicht verletzt. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Den Ermittlungen nach wechselte gegen 7.10 Uhr Rehwild von einem Feld über die K 46 in den angrenzenden Wald, als eine in Richtung Brackstedt fahrende 41-jährige Skoda-Fahrerin mit einem Reh kollidierte. Gleichzeitig bremsten ein 58-jähriger Passat-Fahrer aus Dömitz in Mecklenburg-Vorpommern und ein ihm nachfolgender 39-jähriger Audi-Fahrer aus Wittingen, die in Richtung Wolfsburg unterwegs waren und aufgrund des Wildwechsels rechtzeitig zum Stehen kamen.

Die 31-jährige Polo-Fahrerin bemerkte dies zu spät und krachte auf den Audi, der durch die Wucht des Aufpralls noch auf den Skoda geschoben wurde. Danach steuerte ein 19-jähriger Wolfsburger seinen Audi aus Unachtsamkeit gegen den Polo, und eine 35-jährige Polo-Fahrerin aus Wolfsburg konnte ebenfalls nicht mehr rechtzeitig abbremsen und kollidierte mit dem Audi. Zur besseren Unfallaufnahme leuchtete die Berufsfeuerwehr Wolfsburg die Unfallstelle umfassend mit einem Lichtfahrzeug aus. Alle beteiligten Fahrzeuge, die in Richtung Wolfsburg unterwegs waren, wurden abgeschleppt. Dafür musste die Kreisstraße zeitweise voll gesperrt werden. Die verletzte 31-jährige Polo-Fahrerin wurde im Wolfsburger Klinikum ärztlich versorgt. Insgesamt entstand ein Schaden von 25 000 Euro. Berufspendler mussten Verkehrsbehinderungen erdulden.

WILDUNFÄLLEN VORBEUGEN – TIPPS DER POLIZEI Unbedingt Schilder beachten, sie sind meist noch mit einem Zusatz versehen, über wie viel Kilometer sich die Gefahr von Wildwechsel erstreckt. Bevor die eigenen Sicherheit beziehungsweise die anderer gefährdet wird, kleineren Tieren lieber nicht ausweichen. Bei größeren Tieren entsprechend Straßenzustand und Verkehrslage entscheiden, wohin ausgewichen werden kann. Besondere Gefährdungen gibt es in folgenden Zeiträumen: von Februar bis Mai während der Paarungszeit und im Herbst, außerdem in den Tageszeiten 4 bis 8 Uhr und 20 bis 23 Uhr. Wenn Warnschild am Straßenrand: Fuß vom Gas, Geschwindigkeit runter. Vorausschauend fahren, Randstreifen beobachten, ob dort Tiere äsen oder Augen reflektieren. Wenn Tiere wahrgenommen werden, bremsen, abblenden, weil die Tiere im Lichtkegel oft wie gelähmt stehen bleiben. Vorsicht bei Weiterfahrt, denn ein Tier kommt selten allein. Was tun, wenn ein Unfall passiert ist? Unfallstelle mit Warnkreuz absichern. Tier mit Handschuhen (wegen Tollwutgefahr) aus Sanikasten an den Straßenrand ziehen. Förster und Polizei verständigen. Dies auch, wenn das Tier nur angefahren wurde und geflüchtet ist, gerade verletzte Wildschweine können für andere eine Gefahr bedeuten und müssen dann gesucht werden, dies auch aus Gründen, dass das Tier nicht qualvoll verenden muss beziehungsweise weil Tierkadaver beseitigt werden müssen. Spuren am Auto nicht vorschnell beseitigen. Anzeige bei der Polizei, wenn ein Schaden eingetreten ist und ein Nachweis für die Versicherung benötigt wird.