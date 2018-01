1300 Besucher bei großer Schau rund um den „schönsten Tag“

Vorsicht Schleppe! Wer am Sonntag durch den großen Saal des Congress Parks schlenderte, musste mitunter aufpassen, dass er in dem Gedränge nicht ungewollt einer künftigen Braut aufs Kleid trat, die ihr mögliches Outfit auf Bewegungsverträglichkeit testete. Rund 50 Aussteller präsentierten bei der Hochzeitsmesse, was das festliche Ereignis zum schönsten Tag des Lebens machen soll. Veranstalter Nils Hübner war sehr zufrieden, was die...