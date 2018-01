Unbekannte stehlen alle vier Räder von VW Arteon

Wolfsburg Im Wolfsburger Industriegebiet Heinenkamp wurden von einem VW Arteon in der Nacht zu Montag alle vier Räder gestohlen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Den Ermittlungen nach haben die Winterreifen zusammen mit den Alu-Felgen einen Wert von 2000 Euro. Das Firmenfahrzeug habe über Nacht auf einem Kundenparkplatz an der Straße Heinenkamp nahe zum Abzweig Brandgehaege gestanden, sagte ein Beamter. Der Arteon wurde am Morgen auf Pflastersteinen aufgebockt vorgefunden. Bisher liegen keine Hinweise auf die Täter vor. Zeugten werden gebeten, sich bei der Polizei Fallersleben unter der Rufnummer (0 53 62) 96 70 00 zu melden.

