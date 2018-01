13-Jährige auf Zebrastreifen verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Brandenburger Platz wurde am späten Montagnachmittag eine 13 Jahre alte Fußgängerin auf einem Zebrastreifen von einem 77-jährigen Fahrer eines VW Golf Sportsvan erfasst. Zum Glück verletzte sich die Schülerin nur leicht. Sie wurde mit Prellungen und Schürfwunden zur weiteren Untersuchung ins Klinikum gebracht, teilte die Polizei am Dienstag mit. An dem PKW entstand ein Schaden von 1000 Euro. Den Ermittlungen nach war der Wolfsburger mit seinem Sportsvan in Richtung Breslauer Straße unterwegs, als die ebenfalls aus Wolfsburg stammende 13-Jährige seinen Angaben nach von rechts plötzlich über den Zebrastreifen lief. Er habe nicht mehr rechtzeitig bremsen können, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Passanten leisteten der Verletzten sofort Erste Hilfe und verständigten Rettungsdienst und Polizei.

