Trio Ottavianoentfacht Begeisterungsstürme

Klassikfan, kommst du ins Schloss, so wisse: die Sprache der Musik ist Italienisch. In den Satzbezeichnungen sowieso: andante, poco adagio, rondò presto wie in Joseph Haydns „Zigeunertrio“ in G-Dur (Hob XV-25). Der Komponist verblüffte mit diesem Werk sein Londoner Publikum. Das Trio Ottaviano...