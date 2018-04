Ex-Profi Borowka warnt Schüler vor Alkohol

Im Rahmen der Suchtprävention an der Wolfsburger Eichendorffschule hielt Ex-Nationalspieler und Europapokalsieger Uli Borowka einen Vortrag über seine Alkoholsucht und spätere Therapie. Schüler des Gymnasiums und der Oberschule gewannen so Einblicke in den Alltag eines Süchtigen. ...