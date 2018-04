Streifendienst im Sattel – für mehr Sicherheit in Wolfsburg.

Das Wetter zieht an – das lockt nicht nur die Radler vermehrt hinaus, sondern ruft gleichsam die Polizei auf den Plan. Denn nicht nur Autofahrer, sondern auch die Radfahrer müssen ab und an daran erinnert werden, dass sie Verkehrsregeln einhalten müssen. Aus diesem Grund waren Donnerstagvormittag fünf Fahrrad-Cops im Einsatz. Erst am Mittwoch wurde eine 76-jährige Radfahrerin Opfer eines Verkehrsunfalls....