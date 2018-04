Diakonie Wolfsburg entlässt Mitarbeiterin nach Kirchenaustritt

Die Diakonie Wolfsburg durfte eine langjährige Mitarbeiterin nicht fristlos kündigen – so urteilte das Arbeitsgericht Braunschweig (wir berichteten exklusiv). Die Frau war im Streit mit ihrem Arbeitgeber aus der Kirche ausgetreten. Die Diakonie legte Rechtsmittel ein. Montag verhandelt nun das Landesarbeitsgericht in Hannover diesen Fall, der Zeug zu einem Grundsatzurteil hat. Die Diakonie an, für den Fall einer weiteren Niederlage...