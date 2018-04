Beton-Figuren treffen auf Glasmalerei

In Verbindung, also „in contact“, treten Jana Mertens und Michaela Trkadlecek miteinander hier in Wolfsburg, in der City Gallery des Kunstvereins im Alvar-Aalto-Kulturhaus. Beide sind junge Künstlerinnen. Die eine, Jana Mertens, 1983 in Gifhorn geboren, lebt heute in Halle, dort wo sie ihr...