Wolfsburg Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes treten am Donnerstag in den inzwischen dritten Warnstreik. Zahlreiche Einrichtungen werden bestreikt.

Müllabfuhr, Kitas, Jobcenter – Dritter Warnstreik in Wolfsburg

Wolfsburg bereitet sich auf den dritten Warnstreik binnen weniger Wochen im öffentlichen Dienst vor. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat ihre Mitglieder dazu aufgerufen, um die Forderung nach mehr Geld für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst zu untermauern. Für Wolfsburg heißt das, dass am Donnerstag unter anderem Busse der Wolfsburger Verkehrs-GmbH (WVG) in den Depots bleiben, auch Müllabfuhr, Stadtreinigung, Stadtverwaltung, Kitas, Agentur für Arbeit und Jobcenter werden bestreikt.

Die WVG etwa hat einen ausgedünnten Notfahrplan auf die Beine gestellt. Stark eingeschränkt wird nach Auskunft von WVG-Sprecherin Petra Buerke der Schülertransport sein, „da etwaige Gelenkbusfahrten auf den Schultouren von der WVG erbracht werden“. Die Hauptlinien 201 und 202 werden relativ regelmäßig bedient, sagt Petra Buerke. „Die Linie 213 und 230 hingegen sehr selten, die Linie 231 wird komplett eingestellt.“ Beim letzten Warnstreik Anfang März seien 70 Prozent der Fahrten entfallen.

„Wenn keine Busse oder Züge fahren, steigt bei uns die Zahl der langen Fahrten.“ Marcello Sabiano, Taxifahrer aus Wolfsburg.

Doch wie ist die Situation für Pendler, die auf Busse angewiesen sind? Die WVG fährt mit der 230 nach Braunschweig, allerdings mit einem eingeschränkten Fahrplanprogramm, so Buerke. Die Linien 160, 170 und 180 nach Gifhorn würden durch die Verkehrsgesellschaft Landkreis Gifhorn bedient, die KVG fahre mit der 380 von und nach Königslutter. Da die Subunternehmen der WVG nicht vom Streik betroffen sind, werden die von ihnen befahrenen Linien bedient, kündigte Petra Buerke an. Insgesamt seien 23 Fahrzeuge im Einsatz. Der Streik werde mit Betriebsbeginn um 4 Uhr starten und dauere bis Betriebsende (1 Uhr). Die WVG-Sprecherin rät Fahrgästen, nicht notwendige Fahrten zu verschieben und zeitliche Flexibilität und Geduld mitzubringen.“

Die Deutsche Bahn werde auf den Warnstreik nicht mit zusätzlichen oder verstärkten Zügen etwa auf der Strecke Wolfsburg-Braunschweig reagieren. „Ich sehe weder, dass wir die Taktung verstärken, noch, dass wir mehr Züge einsetzen“, so eine Bahn-Sprecherin in Hamburg. „Ich denke, dass sich die Leute anders organisieren, um von A nach B zu kommen.“

Und wie reagiert die Stadtverwaltung auf mögliche Unterbesetzungen in den Kitas? „Der vorangegangene Warnstreik zeigte, dass in allen Einrichtungen, im Sinne einer positiven Erziehungspartnerschaft, die Kommunikation zwischen Eltern, Kita-Leitung, Mitarbeitenden-Teams und dem Träger gut und konstruktiv funktioniert“, sagte eine Stadtsprecherin. „So konnten sich Eltern auf Ausfälle einstellen und im Vorfeld alternative Betreuungsformen organisieren.“ Im aktuellen Fall sei in den Einrichtungen bereits vier Tage im Vorfeld über einen möglichen Streik informiert worden.

Profiteure des eingeschränkten ÖPNV-Angebots sind Wolfsburgs Taxifahrer. „Wenn keine Busse oder Züge fahren, steigt bei uns die Zahl der langen Fahrten – manchmal bis nach Hannover oder gar Berlin“, sagt Taxifahrer Marcello Sabiano, der regelmäßig vor dem Wolfsburger Hauptbahnhof auf Kundschaft wartet. „Einige Leute geben dann schon mal 50 Euro mehr – einfach, damit sie vor anderen gefahren werden.“ Hüsnü Özer, nach eigenen Angaben „der jüngste Taxiunternehmer Wolfsburgs“ sieht dem Warnstreik gelassen entgegen. „Ich werde deshalb keine Extraschicht schieben“, sagt der 35-Jährige. Er rechne damit, „dass sich die Leute präparieren“. Soll heißen: „Viele fahren mit dem Fahrrad oder bilden Fahrgemeinschaften.“ Grundsätzlich rechnet Özer indes mit mehr Taxifahrten. Wohl nicht so viele wie bei den Orkantiefs „Friederike“ und „Burglind“ zu Beginn des Jahres, „aber es wird ein erhöhtes Aufkommen an Fahrten für uns geben“.