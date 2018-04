Landpartie – Straßen sind gesperrt

Wolfsburg Während der Gartenausstellung Landpartie am Schloss kommt es ab Donnerstag, 12. April, bis Sonntag, 15. April, zu verkehrlichen Einschränkungen in Alt-Wolfsburg. In diesem Zeitraum sind die Nordstadtstraße und die Schloßstraße für den Kraftfahrzeugverkehr gesperrt. Hiervon betroffen sind ebenfalls...