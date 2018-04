Wolfsburg anno 1939 – „Es gab nur Baracken und den Steimker Berg“

Hugo Bork kennt in Wolfsburg wohl jeder. Immerhin trägt mitten in der Stadt ein Platz den Namen des 1998 verstorbenen, langjährigen VW-Betriebsratsvorsitzenden und SPD-Oberbürgermeisters. 1939 zog er mit seinen Brüdern Conrad und Reinhold in die Stadt des KdF-Wagens. ...