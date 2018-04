Die Polizei überprüfte in Wolfsburg und Helmstedt Bordelle. Symbolfoto: dpa Foto: dpa

Razzia: Bundespolizei durchsucht Bordelle in Wolfsburg

Bei einer bundesweiten Razzia gegen Organisierte Kriminalität hat die Bundespolizei auch in Wolfsburg Bordelle durchsucht. Insgesamt sind in Niedersachsen und Bremen elf Objekte im Visier der Beamten. Es handele sich ausnahmslos um Bordelle, unter anderem in Goslar, Hannover und Bad Nenndorf, sagte ein Sprecher der Bundespolizei der Deutschen Presse-Agentur.

Bei den Durchsuchungen gehe es um die Zwangsprostitution von Thailänderinnen. Frauen und Transsexuelle seien mit gefälschten Visa eingeschleust worden sein, um anzuschaffen. Die Opfer hätten das Geld abgeben müssen und seien in einer Art Rotationsverfahren von Bordell zu Bordell gebracht worden. dpa