Tempo in Wolfsburg wird zwei Tage lang kontrolliert

Wolfsburg Die Wolfsburger Polizei beteiligt sich seit gestern an den bundesweiten zweitägigen Geschwindigkeitskontrollen. Sechszehn Beamte kontrollierten unter anderem an der Bundesstraße 188 zwischen Vorsfelde und Wolfsburg und an der Landesstraße 294 zwischen Mörse und Hattorf. Die Bilanz: „Insgesamt waren...