Kanufreizeit für Jugendliche in Wesel

Wolfsburg Die Jugendförderung der Stadt Wolfsburg bietet vom 20. bis 26. Juli eine Kanufreizeit in Wesel (Nordrhein-Westfalen) an. Das Ferienangebot richtet sich an Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahren und bietet jede Menge Action und Abenteuer. Kanufahren und das Erleben von Natur und Freiheit stehen auf...