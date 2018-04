Nach Einbruch in Neindorf: Polizei sucht mit Hubschrauber

Nächtlicher Polizeihubschrauber-Einsatz in Neindorf: Nach einem Einbruch am späten Samstagabend in ein Wohnhaus in der Straße „Am Moosholz“ in Neindorf machte die Polizei auch von der Luft aus Jagd auf die Einbrecher – am Ende leider vergeblich.

„Die Kollegen haben alles abgesucht, aber keinen Tatverdächtigen gefunden“, teilte Polizeihauptkommissar Henrik von Wahl auf WN-Nachfrage mit. Um 22.20 Uhr informierten Nachbarn die Polizei. Sie hatten zuvor den Schein einer Taschenlampe in dem Wohnhaus bemerkt und dort auch eine verdächtige Person gesehen. „Die Anwohner haben genau richtig gehandelt und sofort die Polizei. Sie haben Zivilcourage gezeigt. Von solchen Hinweisen leben wir“, sagte von Wahl.

Die ausgerückten Polizeibeamten stellten schnell fest, dass in das Haus eingebrochen worden war. „Ob etwas fehlt, konnten wir noch nicht ermitteln, da wir bisher keinen Kontakt zu den Hauseigentümern hatten“, berichtete von Wahl. Der angeforderte Hubschrauber suchte die gesamte Umgebung ab, bis hin zur A2-Anschlussstelle Rennau. „Mit Hilfe einer Wärmebildkamera wird geguckt, ob sich ein Verdächtiger zum Beispiel in einem Waldstück versteckt“, erklärte van Wahl.

Der Polizeihauptkommissar bittet Zeugen, die am Samstagabend verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatorts gesehen haben, sich bei der Polizei unter (0 53 61) 46 46 0 zu melden.