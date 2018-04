Meditation und Glücksstrategien

Wolfsburg In der DRK-Begegnungsstätte, Walter-Flex-Weg 10, findet am Mittwoch, 2. Mai, ab 14.30 Uhr Meditation und Gesprächsaustausch über den Sinn des Lebens statt. Am Samstag, 5. Mai, von 10 bis 12 Uhr gibt es den Workshop „Entdecke die Heldin in dir – Yoga-Übungen in kreative Gestalt“ und am Mittwoch,...