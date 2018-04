Einbrecher erbeuten Schmuck

Wolfsburg Erst am Montagnachmittag bei der Rückkehr nach Hause entdeckte ein Hausbesitzer in Neindorf, dass unbekannte Täter vermutlich am Wochenende sämtliche Räume seines Hauses durchwühlt hatten. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Täter erbeuteten mehrere Schmuckstücke und ein Armbanduhr. Die Schadenshöhe steht bisher noch nicht fest. Den Ermittlungen nach ereignete sich die Tat nach 20.30 Uhr am Samstagabend. Die Einbrecher öffneten gewaltsam ein Terrassenfenster des Einfamilienhauses in der Straße Am Bäckermorgen. Offen stehende Schubladen und viele Sachen auf dem Fußboden deuteten gleich auf einen Einbruch hin, so der Neindorfer. Die Polizei Wolfsburg nimmt Hinweise zu dem Vorfall unter Tel: (0 53 61) 46 46-0 entgegen.

