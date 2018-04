Diebe montieren Räder von zwei Fahrzeugen ab

Wolfsburg In der Nacht zum Dienstag wurden in Fallersleben von einem VW Golf GTI alle vier Räder gestohlen. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 1000 Euro. Bereits in der Nacht zum Montag hatten Unbekannte die vier Reifen eines Golf GTI in einem VW Parkhaus an der Berliner Brücke entwendet. Hier hatten die kompletten Räder einen Wert von 1600 Euro. Zwei Zeugen meldeten den Diebstahl in Fallersleben, noch bevor der Besitzer die Tat bemerkt hatte. Den Ermittlungen nach ereignete sich der Vorfall auf einem Parkplatz eines Firmengeländes an der Hafenstraße zwischen 21.30 Uhr und 2.45 Uhr. Im Parkhaus an der Berliner Brücke hatte der 55-jährige Besitzer seinen PKW am späten Sonntagabend vor der Arbeit abgestellt und am Morgen seinen Golf aufgebockt vorgefunden. Bisher liegen keine Hinweise auf die Täter vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei Wolfsburg unter Telefon (0 53 61) 46 46-0 in Verbindung.

Anmeldung Noch nicht bei der Salzgitter Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder