Arbeitskreis sammelt Geld für Sitzbänke

Wolfsburg Kürzlich wurden an der Borsigstraße im Gewerbegebiet drei Sitzbänke an die Bewohner der Obdachlosen-Unterkunft übergeben. Dies wurde möglich durch eine Spende des Migrantenarbeitskreises der IG Metall Wolfsburg. In der Borsigstraße wurden die Sitzbänke für die Bewohner der Obdachlosenunterkünfte...