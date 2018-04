„Das Fest“ im Scharoun-Theater Wolfsburg: Schweigen und scheitern

Friede, Freude, Heiterkeit, und dann das: Der langjährige Missbrauch der Zwillinge durch den Vater wird an dessen Geburtstag enthüllt. „Das Fest“ ist ein bitterböses, scharfzüngiges und in Teilen schwer auszuhaltendes Werk über die komplizierten Strukturen in einer schwierigen Familie – und erzählt...