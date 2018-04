Wolfsburg Mit einem Großaufgebot will die Polizei Wolfsburg heute die Kellerpartie in der VW-Arena zwischen dem VfL Wolfsburg und dem Hamburger SV sichern.

Großes Polizeiaufgebot in Wolfsburg vor Keller-Fußballkrimi

Wolfsburg sorgt mit einem Großaufgebot an Polizei und Sicherheit dafür, dass die Partie VfL gegen HSV ruhig ablaufen kann. Gut zwei Stunden vor Anpfiff ist alles unter Kontrolle, wie die Polizei gegen halb zwei mitteilt. Anpfiff ist in der VW-Arena um 15.30 Uhr.

Ohnehin gibt es reichlich Fans, die der Randale nichts abgewinnen können. Beispiel: Der Fanclub VfL wob 4 you. Wie seit 13 Jahren treffen sich die VfL Fans in der Kupferkanne, Poststraße, um die Partie gegen die Hanseaten friedlich einzuläuten. Tenor: Klar gewinnen wir, und wenn nicht, muss man es sportlich nehmen.

Mit einem Großaufgebot will die Polizei die Kellerpartie in der VW-Arena zwischen dem VfL und dem HSV sichern. Die Polizei rechnete damit, dass ein Großteil der Hamburger Fans gegen 13 Uhr mit dem Zug kommt. Einen Sonderzug gab es nicht. Die Einsatzkräfte leiten derzeit die HSV-Fans direkt vom Bahnhof ins Stadion, Absperrgitter sollen verhindern, dass gewaltbereite Fans in die Innenstadt gelangen.

Wolfsburger und Hanseaten sollen rund ums emotionsgeladene Spiel möglichst nicht aufeinander treffen. Im Allerpark herrscht Alkoholverbot. Die Polizei rechnet mit etwa 4000 HSVern. Das Stadion ist ausverkauft, 30 000 Fans haben darin Platz.