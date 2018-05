„Tag der Nachbarn“ wird am Schillerteich gefeiert

Stadtmitte So lernen sich Nachbarn besser kennen: Ein Maifest am Schillerteich findet am Freitag, 25. Mai, 11 bis 17 Uhr, statt. Es soll ein Treffen mit Nachbarn, Freunden und Bekannten werden – mit guten Gesprächen, Essen und Getränken, Kultur und Musik. Der Verein „miteinanderfuereinanderdasein“ möchte eine...