Weitere Betrugsopfer von Internet-Gigolos melden sich

Der Beratungsbedarf zu Liebesbetrug im Internet ist groß – auch in unserer Region. Bei Uschi Tschorn klingelte ab 7 Uhr morgens das Telefon, nachdem unsere Zeitung Mittwoch voriger Woche über die Erfahrungen der Detmeroderin mit einem falschen Traummann und über ihre Aufklärungsarbeit berichtete.

In den darauffolgenden 24 Stunden erhielt die Detmeroderin nach eigenen Angaben rund 25 Facebook-Nachrichten und E-Mails von Betroffenen. Die meisten seien Opfer geworden und wollten jetzt darüber reden, warum ihnen so etwas passiert sei, erzählte Tschorn am Donnerstag. Sogar aus Süddeutschland habe sich eine Frau gemeldet. Sie werde momentan von einem vermeintlichen deutsch-amerikanischen Kinderarzt „bearbeitet“, ihn aus der US-Army freizukaufen, damit er zu ihr nach Deutschland kommen könne. Zum Glück, sagt Tschorn, habe die Frau zu wenig Geld auf dem Konto gehabt.

Die Detmeroderin, die vor zwei Jahren selbst um 2000 Euro geprellt wurde, fragt sich, was eigentlich die Online-Partnerbörsen gegen die Betrüger tun. Die Täter sitzen nach Tschorns Erfahrung meistens in Ghana, Nigeria und anderen afrikanischen Staaten. Unter Vorspiegelung falscher Tatsachen und mit fremden Fotos suchen sie auf Facebook, über Handy-Spiele und Singlebörsen Kontakt zu Frauen und Männern in der ganzen Welt und erleichtern ihre Opfer um ihr Geld.

Die Verbraucherzentrale hat zuletzt im Februar über das so genannte „Romance Scamming“ oder „Love Scamming“ berichtet. Die Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes informiert unter www.polizeiberatung.de über die Betrugsmasche mit der vorgetäuschten Liebe. „Die virtuellen Partner geben zum Beispiel vor, bei einer Geschäftsreise nach Westafrika in Geldnot geraten zu sein. Oder sie benötigen Geld für eine wichtige Operation ihres Kindes oder eines Angehörigen. Auch gestohlene Koffer und Pässe, unbezahlter Lohn oder eine unbezahlte Hotelrechnung sollen das ahnungslose Opfer dazu bringen, Geld zu überweisen. Und viele tun es auch, schließlich sind sie zu diesem Zeitpunkt schon von ihrem Internet-Partner/ihrer Internet-Partnerin emotional abhängig“, heißt es dort.

Im Sommer 2016 wurde bekannt, dass eine 51-jährige Gifhornerin einem Internet-Freund 40 000 Euro als Unterstützung überwiesen hatte. Die VW-Mitarbeiterin hatte die Zahlung fast komplett über einen Kredit finanziert.

Uschi Tschorn zeigt auf ihrer Facebook-Seite „SOS – Selbsthilfe – Liebesbetrug“ häufig verwendete Porträtfotos und informiert über das schmutzige Geschäft der Internet-Gigolos.