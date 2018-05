Diebe montieren alle vier Räder von VW Golf ab

Wolfsburg Nach dem Diebstahl von allen vier Fahrzeugrädern eines VW Golf in Fallersleben sucht die Polizei Zeugen. Den Ermittlungen zufolge hatte der 58-jährige Besitzer sein Auto am Montagabend, 30. April, in der Hoffmann-von-Fallersleben-Straße auf einem Parkplatz abgestellt, teilte die Polizei mit. Am späten Dienstagvormittag fand der Wolfsburger seinen Golf auf Steinen aufgebockt vor. Die Reifen des Fahrzeugs haben einen Wert von 1200 Euro, gab der 58-Jährige an. Zeugen des Vorfalls wenden sich an die Polizei in Fallersleben unter Tel: (0 53 62) 96 70 00.

Anmeldung Noch nicht bei der Salzgitter Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder