Sozialverband VdK bietet Sprechstunde an

Wolfsburg Der Ortsverband Wolfsburg des Sozialverbandes VdK bietet am Montag, 7. Mai, von 14 bis 16.30 Uhr beim Paritätischen Wohlfahrtsverband, Saarstraße 10A, eine Rechtsberatung an. Es berät Sebastian Berg, Leiter der Rechtsschutzabteilung der VdK-Geschäftsstelle Braunschweig. Er berät in allen...