Betrüger geben sich als Polizisten aus

Die Polizei Wolfsburg warnt vor Trickbetrügern, die sich insbesondere bei älteren Bürgern telefonisch als Polizeibeamte ausgeben. Am späten Mittwochabend meldeten sich ein Dutzend Betroffene aus dem Wolfsburger Stadtgebiet in der Einsatzzentrale der Polizei, die alle nicht auf die Betrugsmasche hereinfielen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Anrufe ereigneten sich zwischen 21 und 22.30 Uhr und begannen in der Regel damit, dass die falschen Polizisten vorgaben, in der Nähe des Wohnortes sei ein Einbrecher festgenommen worden. Bei ihm habe die Polizei ein Notizbuch gefunden, in dem weitere Adressen vermerkt seien, vermutlich seine nächsten Einbruchziele. Danach wurden die Betrüger konkreter und fragten gezielt, ob Wertgegenstände und Bargeld zu Hause aufbewahrt würden. „Die selbstbewusst wirkenden Täter erzeugen bewusst bei den Opfern Verbrechensängste und beruhigen sie aber auch wieder, indem sie hilfreich anbieten, dass es besser sei, das Geld und die Wertsachen durch die Polizei abholen zu lassen“, sagt Polizeisprecher Sven-Marco Claus. Die Polizei werde alles solange in Gewahrsam nehmen, bis die Gefahr endgültig beseitigt sei. In einem Fall wurde eine Seniorin, die sich weigerte, ihre Wertsachen herauszugeben, am Telefon sogar bedroht. Zum Teil verwenden die dreisten Betrüger auch Namen echter Polizeibeamter, die sie zuvor recherchiert haben. Die Polizei bittet darum, Folgendes zu beachten: am Telefon keine Details zu finanziellen Verhältnissen preisgeben; die Polizei wird zu keiner Zeit um Geld oder Wertsachen bitten; niemals Geld an unbekannte Personen übergeben; ein Rückruf bei der Polizei unter 110 entlarvt die Betrüger.

