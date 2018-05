Einbrecher flüchten in Neindorf vom Tatort

Wolfsburg Am späten Mittwochabend wollten Einbrecher in Neindorf in ein Haus einsteigen. Die Täter flüchteten über Nachbargrundstücke, wie die Polizei mitteilte. Eine sofortige Fahndung verlief ohne Erfolg. Den Ermittlungen nach wurde eine Bewohnerin des Einfamilienhauses in der Straße Elmblick um 22 Uhr durch laute Geräusche aus dem Schlaf gerissen. Vermutlich, als sie ins Erdgeschoss ging, um nachzuschauen, suchten die Täter das Weite. Später stellte sich heraus, dass die Unbekannten zuvor ein Fenster des Hauses gewaltsam aufgebrochen hatten. Die Polizei nimmt Hinweise unter Tel: (0 53 61) 46 46-0 entgegen.

Anmeldung Noch nicht bei der Salzgitter Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder