Differenzierte Virtuosität und aufwühlende Dramatik

„Ob, wenn ja, wie es weitergeht, ist ungewiss“, bedauert Raliza Nikolov am Sonntagvormittag im Freiraum der Autostadt. Das Publikum, etwas mehr als hundert Zuhörer verschiedenen Alters, reagiert nicht. So erinnert die Moderatorin der Movimentos-Matineen an die Förderung junger Talente wie Kit...