Seniorin wird Opfer von Trickbetrügern

Wolfsburg Die Polizei Wolfsburg sucht Zeugen zu einem Trickdiebstahl, der sich am 27. April im Stadtteil Hohenstein ereignete. Unbekannte Täter erbeuteten in dem Wohnhaus einer 85 Jahre alten Rentnerin einen kompletten Wandtresor mit Schmuckstücken im Wert von mehreren hundert Euro. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Den Ermittlungen nach wurde die Seniorin an dem Freitagmittag bereits auf dem Heimweg vom Einkaufen von zwei Unbekannten beobachtet, als sie direkt vor dem Hauseingang von einer schwarzhaarigen Mittäterin angesprochen wurde. Diese habe etwas von einem Schreiben erzählt, das sie fertig machen müsse. Dafür benötige sie einen Zettel und einen Stift. Daraufhin habe die hilfsbereite Wolfsburgerin angeboten, die gewünschten Dinge aus ihrem Haus zu holen, so ein Beamter. Plötzlich habe die Unbekannte sich auch im Haus befunden, erläuterte die Seniorin. Während die 82-Jährige in ein Gespräch verwickelt wurde, sei es den Komplizen offenbar gelungen, unbemerkt in das Reihenhaus zu folgen. Erst als die mutmaßliche Trickdiebin das Haus verlassen hatte, stellte die Rentnerin fest, dass ihr Wandtresor fehlte. Daher hoffen die Ermittler, dass die Täter beim Abtransport ihrer Beute von Passanten oder Anwohnern beobachtet wurden. Zeugen sollen sich mit der Polizei Wolfsburg unter Tel: (0 53 61) 46 46-0 in Verbindung setzen.

Anmeldung Noch nicht bei der Salzgitter Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder