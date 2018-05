32-Jähriger fährt unter Drogen und ohne Führerschein

Wolfsburg Die Polizei in Wolfsburg zog in der Nacht zu Montag in Detmerode einen 32-jährigen berauschten Skoda-Fahrer aus dem Verkehr. Zudem besaß der Wolfsburger keine Führerschein, teilte Polizeisprecher Sven-Marco Claus am Montag mit.

Als die Beamten den 32-Jährigen um 1.50 Uhr zu einer Verkehrskontrolle in der Straße Am Finkenhaus anhielten, bemerkten sie sofort den Alkoholgeruch des Fahrers. „Da der 32-Jährige sich einem Alkoholtest verweigerte, jedoch zusätzlich angab, einen Joint geraucht zu haben, wurde eine Blutprobe entnommen“, sagte Claus. Im weiteren Verlauf habe sich herausgestellt, dass der 32-Jährige keine Fahrerlaubnis besitze. Daher müsse sich nun auch die 30-jährige Halterin des Skoda Octavia wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis rechtfertigen, weil sie die Fahrt des 32-Jährigen zuließ.