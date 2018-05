Pflegekräfte berichten über ihren anspruchsvollen Alltag

Wie ist es wirklich, in der Altenpflege zu arbeiten? Vor dem Tag der Pflege am 12. Mai haben wir uns mit neun Frauen, die es wissen, darüber unterhalten: mit Marita Sulewski und Jutta Waltersdorf von der DRK-Sozialstation Fallersleben, Marlies Wille und Jutta Noeske von der Sozialstation Vorsfelde, Beata Sabolocka von der Diakonie, Petra Reduhn und Sabine Arndt vom Paritätischen sowie Lydia Schön und Claudia Waldmann von der Caritas-Sozialstation. Die Fragen stellten Kerstin Loehr und Stephanie Giesecke.

Kerstin Loehr: Sie arbeiten schon wahnsinnig lange in der ambulanten Pflege – 20, 30 Jahre. Das ist ein anstrengender Job. Es muss schnell gehen, man ist immer unter Zeitdruck und hat oft das Gefühl, da ist jemand, der eigentlich noch mehr möchte. Was begeistert und hält Sie?

Sabine Arndt: Ich arbeite gerne mit Menschen. Ich finde das schön, und ich denke, dass ich das Gleiche, was ich jetzt gebe, auch zurückbekommen werde, wenn ich mal Hilfe brauche.

Jutta Waltersdorf: So kommt es dann vielleicht doch nicht.

Petra Reduhn: Für mich ist es die Dankbarkeit der Menschen. Dass sie sich wirklich freuen, wenn man morgens kommt. Man bekommt auch eine Bestätigung. Das hält einen immer.

Marlies Wille: Wir sind wirklich die Einzigen, die manche Patienten am Tag zu sehen bekommen. Manchmal wissen wir mehr über Familienverhältnisse, Kummer, Sorgen als die Angehörigen. Manchmal baut man Beziehungen auf, die einem mehr unter die Haut gehen, als man möchte. Manchmal möchte man das alles gar nicht so an sich ranlassen, und manchmal klappt das auch, aber nicht immer.

Kerstin Loehr: Frau Waltersdorf, Sie hatten vorhin gesagt, so komme es vielleicht doch nicht. Was meinten Sie damit?

Jutta Waltersdorf: Man sollte nicht damit rechnen, dass man selbst einmal so versorgt wird, wie man selbst für jemanden sorgt.

Lydia Schön: Hoffen kann man ja.

Jutta Waltersdorf: Natürlich. Aber ich glaube nicht, dass das in Zukunft noch so sein wird. Wir sehen es ja: Wir haben Pflegenotstand. Wir haben viel zu wenig Personal. Wer soll denn diese Pflege später leisten? Roboter? Computer?

Marlies Wille: Der Job muss auf jeden Fall um Vieles attraktiver gemacht werden.

Allgemeine Zustimmung.

Claudia Waldmann: Richtig. Er muss auch in der Bevölkerung anerkannt werden.

Marita Sulewski: Wir haben Aufnahmestopp und können zurzeit keine Kunden mehr aufnehmen, die gerne zu Hause versorgt werden möchten. Das tut uns leid, aber wir sind mit dem Personal so knapp.

Lydia Schön: Bei uns werden auch öfter Anfragen abgewiesen, weil wir die nicht abdecken können. Auch bei Patienten und Kunden, die mehr Leistungen bräuchten, die ihnen vom Staat her auch zustünden.

Kerstin Loehr: Das heißt, Leute, die eigentlich vom Gesetz her das Recht haben, erhalten die Leistungen nicht?

Marita Sulewski: Wir können es nicht immer anbieten. Schon allein die hauswirtschaftliche Versorgung: Wir können nicht jedem unserer 240 Kunden eine Stunde Hauswirtschaft oder Betreuung anbieten.

Kerstin Loehr: Könnten das dann nicht Alltagsbegleiter machen?

Marita Sulewski: Davon gibt es auch zu wenig. Dabei ist der Bedarf da, und dazu braucht man keine examinierte Altenpflegerin. Das könnten ganz normale Hausfrauen oder Hausherren machen.

Lydia Schön: Auch Studenten könnten das machen.

Kerstin Loehr: Objektiv kann in Wolfsburg also der Bedarf zurzeit nicht abgedeckt werden.

Stephanie Giesecke: Wie kommt es zu diesem Personalnotstand?

Marlies Wille: Es ist zu unattraktiv. Die Arbeitszeiten, die Gehälter. Es ist nicht familienfreundlich.

Marita Sulewski: Man darf nicht vergessen, dass wir für Wohlfahrtsverbände arbeiten. Wir sind ganz unten in der Lohntabelle. Und wir haben keine Lobby.

Lydia Schön: Was bekommt denn eine Hausfrau, die zum Einkaufen geht? 8 Euro. Das ist Mindestlohn.

Kerstin Loehr: Was nehmen Sie denn mit nach Hause? Erhalten Sie Wochenendzuschläge, Abendzuschläge? Und wie sieht das bei einer frisch ausgebildeten Kraft aus?

Marlies Wille: Es kommt auf die Ausbildung an. Ob es eine examinierte Kraft ist, eine Haus- und Familienpflegerin. Wobei: Diese Ausbildung gibt es heute gar nicht mehr. Da ist man Pflegehelfer.

Marita Sulewski: Es kommt darauf an, bei welchem Träger Sie beschäftigt sind. Sind Sie bei der Stadt angestellt, bekommen Sie mehr, als wenn Sie bei einem Wohlfahrtsverband sind. Da ist man wirklich am untersten Level.

Stephanie Giesecke: Sie sind alle schon sehr lange dabei. Wie sieht Ihr Alltag aus?

Claudia Waldmann: Es ist unterschiedlich. Man muss flexibel sein. Wir Krankenschwestern üben auch beratende Funktionen aus, über Gesundheitsthemen oder auch Sterbebegleitung. Man fährt von einem Patienten los, muss dann komplett abschalten und sich auf den nächsten Patienten einstellen. Man spielt so eine Rolle mit seinem Wissen.

Lydia Schön: Man muss Medikamente verabreichen, Verbände wechseln.

Claudia Waldmann: Man muss wissen, wie Medikamente wirken, man muss Wunden beurteilen und verbinden.

Lydia Schön: Man muss Termine mit weiteren Ansprechpartnern managen.

Claudia Waldmann: Manche Patienten legen sehr viel Wert auf die Zeit, die wollen immer Pünktlichkeit.

Lydia Schön: Oh ja! Sie wollen sich auf einen verlassen können. Und wenn man fünf Minuten später kommt, sagen sie: „Ich dachte, Sie haben mich vergessen.“

Allgemeine Zustimmung.

Claudia Waldmann: Mit dem eigenen Wissen weiß man gleich, was gesund ist und was ungesund. Im Kopf spult sich alles ab, was man gelernt hat. Aber man kann es im häuslichen Bereich nicht immer umsetzen. Da muss man auf das Wohnumfeld und die Gewohnheiten der Patienten Rücksicht nehmen. Wenn ein bisschen Demenz mit im Spiel ist, gibt es eingefleischte Rituale. Oder wenn man einen Messie hat, in dessen Wohnung Sturzgefahr herrscht: Da müsste eigentlich alles beiseite geräumt werden, die Teppiche müssten raus und alles. Das wird dann nicht gemacht. Denn wenn man darauf pocht, ist man außen vor. Diese Leute wollen keine Veränderung mehr, auch kein Krankenpflegebett.

Jutta Waltersdorf: Ja, das ist schon schwierig manchmal.

Claudia Waldmann: Wir nehmen auch manchmal das Ehebett. Das geht auf den Rücken.

Marita Sulewski: In der Pflege muss man immer Kompromisse machen. Und versuchen, die Leute nicht zu bevormunden, sondern sie dafür zu begeistern. Dafür braucht man viel Fingerspitzengefühl. Manchmal gelingt es und manchmal nicht.

Stephanie Giesecke: Wieviele Menschen sehen Sie am Tag?

Marita Sulewski: Das ist unterschiedlich. Die Haus- und Familienpflegerinnen sehen zwischen 6.30 und 12 Uhr bei uns sechs bis acht, manchmal neun Menschen. Auf der Fachkräftetour sind es in einer Tour 32.

Stephanie Giesecke: 32?

Marita Sulewski: Ja, im Frühdienst, von 6.30 bis 13.30 Uhr. Das geht im 15-Minuten-Takt. Denn das sind Insulinspritzen, Medikamente verabreichen, Verbände.

Lydia Schön: Thrombosestrümpfe anziehen...

Marita Sulewski: Da hetzt man wirklich von einem zum anderen. Wenn ich zehn Insuliner habe, möchten die alle frühstücken. Und alle am liebsten um 8 Uhr. Und das in der typischen Wolfsburger Situation. Der Schichtverkehr bricht uns so manches Mal das Genick.

Stephanie Giesecke: Die Fachkraft hat also keine Zeit, um lange zu reden.

Marita Sulewski: Nein. Das wissen die Kunden aber. Bei manchen kommt eine halbe Stunde später die Haus- und Familienpflegerin, die während der Pflege ein bisschen Zeit zum Reden hat. Aber wir sagen wirklich „Guten Morgen“, rennen schon in die Küche, der Kunde kommt hinterher, wir spritzen und auf Wiedersehen. Schnell noch die Doku – nicht zu vergessen.

Jutta Noeske: Das Wichtigste....

Marita Sulewski: Die nimmt manchmal mehr Zeit in Anspruch als die Leistung selber. Ich spritze eine halbe Minute und dokumentiere 2 Minuten.

Lydia Schön: Es muss ausführlich beschrieben werden. Wer schreibt, der bleibt.

Marita Sulewski: Und Parkplätze bekommen wir auch nicht überall vor der Tür. Wir haben Ausnahmegenehmigungen, aber vor eine Feuerwehrzufahrt dürfen wir uns natürlich auch nicht stellen, und auch nicht in die zweite Reihe.

Lydia Schön: Wir werden manchmal beschimpft.

Petra Reduhn: Darüber haben wir jetzt mit der Stadt viel Ärger gehabt. Wir dürfen eigentlich auch auf dem Fußweg parken, wenn kein anderer Parkplatz frei ist. Aber unsere Kolleginnen haben ganz viele Strafzettel bekommen und sind aus der Sache nicht wieder rausgekommen. Die müssen das jetzt auch noch selber bezahlen. Die Stadt schmeißt uns Steine in den Weg. Wir machen das doch nicht aus Spaß!

Marita Sulewski: Wenn ich 500 Meter weiter parken muss – das geht alles von der Zeit ab. Uns anzupaulen, da wäre ich vorsichtig. Man sieht sich immer zweimal im Leben.

Allgemeine Heiterkeit.

Lydia Schön: Das denke ich auch immer: „Wart mal ab.“

Kerstin Loehr: Die meisten von Ihnen sind Frauen. Wie ist das für die Männer, die pflegebedürftig sind?

Jutta Waltersdorf: Ach, die Männer haben das ganz gern.

Marita Sulewski: Viele lehnen es strikt ab, von einem Pfleger geduscht zu werden.

Lydia Schön: Die Männer gewöhnen sich schnell an Frauen.

Marita Sulewski: Wenn wir das nicht gewährleisten, wird die Pflege abgesagt. Ich habe zwei Damen, die sich nicht von Pflegern behandeln lassen.

Claudia Waldmann: Aber es gibt keinen männlichen Patienten...

Jutta Waltersdorf:... der von einer Frau nicht gepflegt werden möchte. Im Gegenteil.

Lydia Schön: Das kommt aus der Kindheit, da wurden sie von ihrer Mutter gewaschen. Wo wurde denn schon ein Kind von seinem Vater gepflegt?

Petra Reduhn: Es gibt aber auch Frauen, die sich freuen, wenn ein Pfleger kommt. Da heißt es dann: Der ist ja so nett, wann kommt der denn wieder? Es ist nicht konsequent so, dass alle Frauen sagen, sie wollten von einem Pfleger nicht gewaschen werden.

Marita Sulewski: Aber das Problem haben wir. Wir haben übrigens noch nicht allzu lange Pfleger in Festanstellung. Drei Jahre? Früher, als es die Zivis gab, schon. Aber das ist ja schon ewig her.

Kerstin Loehr: Also eher ein Frauenberuf.

Marita Sulewski: Ja, gerade in der ambulanten Pflege.

Marlies Wille: Zum größten Teil sind es dazuverdienende Ehefrauen. Wer von diesem Job leben soll, da wird es schon schwierig. Vollzeit gibt es nicht.

Marita Sulewski: Zumindest nicht beim DRK. Viele möchten aber auch nicht mehr als fünf oder sechs Stunden am Tag fahren.

Jutta Noeske: Ich bin der Meinung, man schafft es gar nicht, immer morgens und abends zu fahren.

Marita Sulewski: Teildienst ist eh indiskutabel.

Jutta Noeske: Das machen wir gar nicht.

Sabine Arndt: Naja, es kommt mal vor, am Wochenende oder so.

Petra Reduhn: Ja, wenn Krankheitsfälle sind und es nicht anders zu regeln ist.

Stephanie Giesecke: Hat sich Ihr Arbeitsalltag in den letzten Jahren verändert?

Jutta Waltersdorf: Wir haben viel mehr Schreibkram als früher.

Claudia Waldmann: Die Dokumentation hat zugenommen, aber immens. Sogar nach Dienstende sitzt man da.

Jutta Waltersdorf: Aber es wurde leichter durch Hilfsmittel. Und wir nehmen niemanden mehr auf, der kein Pflegebett haben möchte. Weil es sonst für uns nicht machbar ist.

Marita Sulewski: Wenn jemand geduscht oder gebadet werden möchte, aber keine ebenerdige Dusche hat, und es irgendwann nicht mehr geht, dann kommt der nicht auf Biegen und Brechen auf den Wannenlifter. Irgendwann ist das Duschen dann vorbei.

Jutta Waltersdorf: Dann wird nur noch gewaschen.

Stephanie Giesecke: Was lässt Sie morgens gerne zur Arbeit gehen?

Jutta Waltersdorf: Das Lachen der Menschen.

Lydia Schön: Naja, auch nicht immer. (Lacht)

Jutta Waltersdorf: Es kommt immer drauf an. Wie ich in den Wald rufe, so schallt es heraus, denke ich. Also meine Leute sind alle Spaßvögel. (Lacht.)

Petra Reduhn: Abgesehen davon, dass die Arbeit Spaß macht, freue ich mich auch auf meine Kollegen.

Marita Sulewski: Wir sind im Endeffekt Einzelkämpfer. Kollegen sieht man wenig.

Jutta Waltersdorf: Wir sehen uns nur, wenn wir unsere Schlüssel und Medikamente einsacken. Und dann geht jeder seiner Wege.

Sabine Arndt: Bei uns sitzt man auch nach der Arbeit noch einmal kurz zusammen, trinkt Kaffee. Und wir helfen uns gegenseitig.

Petra Reduhn: Man braucht ja auch einen Ansprechpartner, wenn Fragen da sind. Da sind wir ein gutes Team.

Kerstin Loehr: Die Menschen werden immer älter und bleiben immer länger zu Hause, aber auch mit Erkrankungen. Zum Beispiel mit Demenz. Ist der Anspruch an Ihr Tun gestiegen?

Marlies Wille: Dadurch, dass die Patienten immer älter werden, ist das Thema Demenz oder Alzheimer immer eine Herausforderung. Es wohnen Leute noch zu Hause, wo man jeden Tag denkt: Oh oh.

Claudia Waldmann: Bei Dementen oder bei Sterbenden ist immer die große Frage, ob die Familie in der Nähe ist und sich um sie kümmert, oder ob sie alleine sind. Wenn keiner da ist...

Marlies Wille: ... hat man schon häufiger ein schlechtes Gewissen, wenn man aus dem Haus geht und man sich fragt, was in den nächsten Stunden passiert.

Lydia Schön: Es gibt aber auch genügend Leute, die nicht bereit sind, aus Sicherheitsgründen ins Heim zu gehen. Die sagen: Ich sterbe lieber hier in meiner Wohnung, aber ich gehe nicht ins Heim. Ich habe auch schon erlebt, dass eine Frau ganz schwach war und zusammengebrochen ist. Der habe ich erzählt, sie würde in den Urlaub fahren. Ich glaube, sie ist gestorben, als sie erfahren hat, dass sie im Heim ist.

Marlies Wille: Wir haben jetzt so viele Patienten, die 90 sind und älter.

Jutta Waltersdorf: Die Leute hatten wir früher nicht.

Marita Sulewski: Wir haben jetzt manche Kunden sechs, sieben, acht Jahre. Wir haben sogar eine seit 14 Jahren. Die kriegt man in jüngerem Alter, aber die werden zu Hause alt.

Claudia Waldmann: Das ist die Forschung und die Medizin. Das ist alles so teuer.

Marlies Wille: Und so superwichtig!

Marita Sulewski: Dann leben die Leute lange, aber sie brauchen Hilfe.

Beata Sabolocka: Darum finde ich unseren Beruf auch so wichtig. Wir ermöglichen es den älteren Leuten, zu Hause zu bleiben. Gerade Demenzkranke wollen nicht raus aus ihrem Haus. Sie kennen dort alles seit Jahren. Das ist ihr Königreich. Wären wir nicht, hätten sie keine Chance. Es gibt ja Leute, die keine Kinder haben und auch sonst niemanden, der sich um sie kümmert. Aber es gibt auch Leute, die fünf oder sechs Kinder haben, und die sieht man auch nie. Da sind wir eigentlich die Bezugspersonen. Wir ermöglichen ihnen, dort zu bleiben, wo sie sich wohlfühlen.

Sabine Arndt: Solange sie noch wissen, wo sie sind.

Marita Sulewski: Wir haben übrigens sehr wenig ausländische Kunden. Keine Italiener. Keine Türken. Keine Tunesier. Die machen alles in der Familie.

Stephanie Giesecke: Frau Wille hat vorhin von einem schlechten Gewissen gesprochen. Nimmt man viel mit nach Hause?

Marlies Wille: Bei uns läuft ganz viel in der Station. Dort findet der Start zur Arbeit statt, und da wird schon einmal viel gesprochen mit denjenigen, die auch die Patienten kennen. Man versucht, so wenig wie möglich mit nach Hause zu nehmen. Aber es gibt manchmal richtig schlimme Sachen, die einen schon sehr beschäftigen. Gerade wenn es jüngere Leute oder Kinder betrifft, hat man damit richtig zu tun. Aber das ist das tägliche Geschäft.

Petra Reduhn: Ich habe festgestellt, dass man sich in den festen Touren den Menschen viel verbundener fühlt. Da gehört man wirklich schon mit zur Familie. Jetzt als Springer kenne ich auch fast alle Leute, aber ich habe keinen richtigen Bezug dazu, weil ich jeden Tag woanders hinfahre. Bei mir freuen sie sich auch, wenn ich komme, und ich tue da auch meine Arbeit, aber ich gehe dann auch wieder. Das belastet mich nicht ganz so dolle wie eine feste Tour.

Marlies Wille: Man hat nicht zu jedem ein enges Verhältnis, aber wir werden auch mal zum 90. Geburtstag oder zur Goldenen Hochzeit eingeladen. Da freuen sich Patienten dann wirklich, wenn wir kommen. Und auch bei Todesfällen fühle ich mich verpflichtet, zu einer Trauerfeier zu gehen, wenn ich es dienstlich einrichten kann.

Kerstin Loehr: Der Umgang mit Demenzkranken ist nicht immer leicht. Wie gehen Sie mit Ablehnung oder Aggressionen um?

Marlies Wille: Augen zu und durch. Anders geht es nicht. Wir können niemanden zu etwas zwingen, was er nicht will. Man versucht, es irgendwie hinzukriegen. Aber wenn jemand total abblockt, gehen wir unverrichteter Dinge.

Sabine Arndt: Ja, dann wird das dokumentiert.

Marlies Wille: Und wenn Angehörige in der Nähe sind, werden sie informiert.

Sabine Arndt: Oft ist es so, dass mich ein Patient für seine Mutter oder die Tochter hält. Dann gehe ich auf das Spiel ein, bis ich alles fertig habe. Wenn ich dann gehen muss, sage ich, dass ich jetzt zur Arbeit muss. Man muss dem Patienten ja verklickern, dass man nicht den ganzen Tag bleiben kann.

Jutta Noeske: In dem Moment muss man in ihre Welt abtauchen und nicht in der eigenen bleiben.

Kerstin Loehr: Wie ist es körperlich? Sie sind ja schon lange dabei und keine Kraftprotze.

Jutta Noeske: Heutzutage gibt es zum Beispiel Einsätze für Pflegebetten. Die kann man einfach hoch- und runterfahren.

Marlies Wille: Es gibt wirklich viele Hilfsmittel. Patientenlifter, Wannenlifter, Treppenlifter. Es ist zwar alles umständlich, aber es hilft mit. Und es ist ganz viel Technik – wie ich jemanden drehen muss, wie ich jemanden aufsetzen muss.

Jutta Noeske: Dazu werden wir regelmäßig geschult.

Petra Reduhn: Da sind die Krankenkassen sehr hilfsbereit. Wenn man einen Antrag stellt, bekommt man auch Hilfsmittel.

Stephanie Giesecke: Welche Eigenschaften muss man mitbringen, um in der Pflege glücklich zu werden?

Petra Reduhn: Ich sage immer: Wenn man den Beruf nicht liebt, soll man es nicht machen. Nur um Geld zu verdienen, ist der Beruf nicht geeignet. Man muss den Job lieben. Keine Berührungsängste haben, mit den Leuten sprechen können, Geduld haben.

Sabine Arndt: Das kann nicht jeder.

Marlies Wille: Es gibt eigentlich kaum eine Intimsphäre für die Patienten. Nichts Menschliches ist uns fremd.