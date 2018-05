Polizei nimmt drei mutmaßliche Drogendealer fest

Wolfsburg Dank einer aufmerksamen Zeugin konnten in der Nacht zum Mittwoch drei mutmaßliche Drogendealer in der Wolfsburger Innenstadt festgenommen werden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, leisteten die Tatverdächtigen im Alter zwischen 18 und 22 Jahren bei der Festnahme keinen Widerstand. Die Zeugin hatte in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses ungewöhnlich viele Besucher bemerkt und vorsichtshalber die Polizei verständigt. Als Beamte des Einsatz- und Streifendienstes wenig später um 0.20 Uhr eintrafen, flüchteten acht Personen aus der Wohnung, drei von ihnen wurden festgenommen. Bei der Durchsuchung der Zimmer wurden 19 Ecstasy-Pillen, 455 Gramm Marihuana, 27 Gramm Haschisch und ein Gramm Kokain sichergestellt. Eine umgehende Fahndung nach den weiteren Flüchtigen verlief im Anschluss ohne Erfolg. Die Beschuldigten machten in ihren polizeilichen Vernehmungen keine Angaben. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Braunschweig wurden die Festgenommenen am frühen Nachmittag entlassen.

