Einbruch in Apotheke – Diebe stehlen 60 Euro

Wolfsburg Unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Freitag im Hellwinkel in eine Apotheke ein und ließen etwa 60 Euro Bargeld aus einer Wechselgeldkasse mitgehen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, ereignete sich der Einbruch in die Geschäftsräume am Reislinger Markt zwischen 21.15 und 1.10 Uhr, als Mitarbeiter einer Wach- und Schließgesellschaft die zerstörte Eingangstür entdeckten. Bisher liegen laut Polizei keine Hinweise auf die Täter vor. Zeugen des nächtlichen Einbruchs werden gebeten, sich an die Polizei Wolfsburg unter Tel: (0 53 61) 46 46 0 zu wenden.

