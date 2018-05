WMG lädt zum Stadtrundgang in Wolfsburg

Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) bietet am Sonntag, 3. Juni, einen besonderen Stadtrundgang durch Wolfsburg an. Beginn der Tour ist um 15 Uhr am Wolfsburger Hauptbahnhof. Während des 90-minütigen Rundgangs durch die Innenstadt erläutert ein Gästeführer Wissenswertes aus der...