Wie kommt die Zeitung nachts zu ihren Lesern?

Drei Wochen lang arbeitete die Schmetterlingsgruppe der Kindertagesstätte Christuskirche in Wolfsburg mit der Tageszeitung. „Fast jeden Tag nach dem Mittag“, berichtet ein Mädchen. Die Mädchen und Jungen bastelten mit der Zeitung, klebten auf. Ganz besonders gut kam in der Gruppe das spezielle Takiheft an. „Wir haben den Taki ausgemalt“, erzählt ein weiteres Kind aus der Gruppe über den Löwen, der in dem Heft zu finden ist. Neugierig stellen die Mädchen und Jungen mit ihren Erzieherinnen Tanja Jansen und Franziska Bein beim Besuch der Redakteurin Fragen. Zum Beispiel wollen sie wissen, wie die Zeitung mitten in der Nacht zu ihren Lesern kommt. Oder wann ein Redakteur anfängt zu arbeiten. Von dem Besuch im Phaeno berichten die Kinder ebenso. Ganz besonders begeistert waren die Mädchen und Jungen von dem Tornado. kat

