Wolfsburg In der Nacht zum Dienstag haben Unbekannte in Sandkamp von einem Golf GTI alle vier Räder im Wert von 2500 Euro entwendet. Wie die Polizei mitteilt, stand das Auto ab 21.30 Uhr am Montag auf dem Parkplatz eines Firmengrundstücks an der Stellfelder Straße. Bereits in der Nacht zuvor waren Diebe an der Heinrich-Nordhoff-Straße aktiv und stahlen von einem Golf GTI alle Räder. Hinweise unter Tel: (0 53 61) 46 46-0.

Anmeldung Noch nicht bei der Salzgitter Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder