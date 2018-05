Diese Rechte haben Patienten

Wolfsburg Es geht um Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung, Betreuungsverfügung und rechtliche Betreuung in einem Vortrag am Mittwoch, 6. Juni, von 16 bis 17.30 Uhr in der Evangelischen Familienbildungsstätte, Haus der Kirche, im Fabi-Saal, An der Christuskirche 3a. Die...