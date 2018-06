Personalstand in Kassel auf Rekordstand

Wer hätte das vor zwei Jahren für möglich gehalten? VW hat für den Abgasbetrug zwar viel Geld in den USA bezahlt. Aber die Geschäfte laufen dennoch weltweit sehr gut. So gut, dass beispielsweise das hessische Werk in Baunatal geradezu boomt, wie die Hessisch-Niedersächsische Allgemeine (HNA)...