Ladendiebe packen 13 Parfümflaschen ein

Wolfsburg Am Dienstagnachmittag wurde in einer Einkaufsgalerie in der Wolfsburger Innenstadt ein 24 Jahre alter mutmaßlicher Ladendieb vorübergehend festgenommen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte der 24-Jährige zusammen mit einem noch flüchtigen Komplizen gleich 13 Parfümflaschen im Gesamtwert von 915 Euro in eine Tasche gesteckt. Ein aufmerksamer Kaufhausdetektiv beobachtete das Vorgehen des Duos und konnte den 24-Jährigen bis zum Eintreffen der verständigten Polizisten festhalten. Der Komplize ließ die Tragetasche fallen und lief in unbekannte Richtung aus der Galerie. Der 24-Jährige räumte die Tat ein. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Braunschweig wurde er nach einer Nacht in Polizeigewahrsam entlassen. Die Ermittlungen in Bezug auf den flüchtigen Mittäter dauern an.

